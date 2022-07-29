Зеленський представив нового командувача ССО Віктора Хоренка

Віктор Хоренко

Президент України Володимир Зеленський робочої поїздки до Одеської області представив нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренка.

Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомляє пресслужба глави держави.

“Під час робочої поїздки до Одеської області президент Володимир Зеленський зустрівся з спецпризначенцями. Глава держави привітав військових з їхнім святом – Днем Сил спеціальних операцій”, – йдеться у повідомленні.

Президент також представив Віктора Хоренка на посаді нового командувача Сил спеціальних операцій.

Крім того, глава держави вручив військовослужбовцям державні нагороди, а також заслухав доповідь щодо оперативної обстановки у регіоні.

Хто такий Віктор Хоренко

Про Віктора Хоренка відомо небагато. Його кар’єра не висвітлювалася в ЗМІ. Відомо, що він є бригадним генералом Збройних сил України, а також – учасник російсько-української війни.

За інформацією нардепа від “Європейської солідарності” Олексія Гончаренка, Хоренко раніше командував спецрезервом Головного управління розвідки МОУ, його рекомендував керівник ГУР Кирило Буданов.

Спецрезерв ГУР – це 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала. З останніх відомих операцій загону:

бойові операції проти російських військ в Київській області. Зокрема, під Гостомелем;

операції на території РФ, про що місяць тому писало видання The Times;

евакуація людей з Кабулу у 2021 році, коли місто захопили таліби. Спецпризначенці виходили за межі аеропорту, щоб ескортувати транспорт з людьми до летовища, за що отримали чимало компліментів від світової преси.

Читайте також:

Галаган залишає посаду командувача ССО, дякуючи спецам за “ризиковані, часто зухвалі операції”. ЗВЕРНЕННЯ