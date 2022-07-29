Зеленський представив нового командувача ССО Віктора Хоренка

Президент України Володимир Зеленський робочої поїздки до Одеської області представив нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренка.
Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомляє пресслужба глави держави.
“Під час робочої поїздки до Одеської області президент Володимир Зеленський зустрівся з спецпризначенцями. Глава держави привітав військових з їхнім святом – Днем Сил спеціальних операцій”, – йдеться у повідомленні.
Президент також представив Віктора Хоренка на посаді нового командувача Сил спеціальних операцій.
Крім того, глава держави вручив військовослужбовцям державні нагороди, а також заслухав доповідь щодо оперативної обстановки у регіоні.
Про Віктора Хоренка відомо небагато. Його кар’єра не висвітлювалася в ЗМІ. Відомо, що він є бригадним генералом Збройних сил України, а також – учасник російсько-української війни.
За інформацією нардепа від “Європейської солідарності” Олексія Гончаренка, Хоренко раніше командував спецрезервом Головного управління розвідки МОУ, його рекомендував керівник ГУР Кирило Буданов.
Спецрезерв ГУР – це 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала. З останніх відомих операцій загону:
Читайте також:
Галаган залишає посаду командувача ССО, дякуючи спецам за “ризиковані, часто зухвалі операції”. ЗВЕРНЕННЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!