Галаган залишає посаду командувача ССО, дякуючи спецам за “ризиковані, часто зухвалі операції”. ЗВЕРНЕННЯ

Григорій Галаган. Фото: КССО

Генерал-майор Григорій Галаган в День Сил спеціальних операцій залишає посаду командувача цього окремого роду ЗСУ.

Він виступив зі зверненням до своїх бойових командирів, його текст поширила пресслужба КССО у п’ятницю, 29 травня.

Галаган наголосив, що Сили спеціальних операцій не раз довели свою спроможністю діяти на варті світового порядку. Він нагадав, що торік вже другий підрозділ ССО України успішно пройшов оцінку НАТО і отримав право на включення до Сил швидкого реагування Північноатлантичного Альянсу. На часі була підготовка інших тактичних груп, утім, цьому зашкодило повномасштабне вторгнення росіян.

“Без зволікань ССО України як єдиний організм включилися у відсіч ворожим військам. З перших днів вторгнення наші воїни проводять успішні, ризиковані, часто зухвалі операції, наносять противнику непоправні втрати. В цьому заслуга кожного, для кого мав честь бути командиром”, – каже Галаган.

З перших днів тотального спротиву лави Сил спеціальних операцій поповнили воїни Руху опору. Їхня участь у війні проти російського агресора надважлива, і це сталося, нагадує офіцер, завдяки ухваленню торік двох законів України №5557 і №5558. Ці документи надали право і відповідальність за створення і розбудову Руху опору ССО.

Значним внеском у справу спротиву агресору стала міжнародна допомога. Надані іноземними партнерами матеріально-технічні засоби, інструкторський склад, всебічна підтримка розвитку ССО України сприяли тому, щоб підрозділи ССО були одними з найдієвіших у боротьбі з російськими військами, наголошує Галаган.

“Разом із вами ми чинили опір труднощам. Попри всі перепони продовжували виконувати непросту, але важливу роботу. Ми гідно захищали свій народ, і певен, що ССО України продовжать цю справу і надалі. Я вдячний кожному, хто чесно і самовіддано виконував і продовжує виконувати свої обов’язки у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ. «Люди важливіші за залізо» – це правило для воїнів ССО було головним і має лишатися непорушним завжди”, – каже генерал-майор.

Офіцер наголошує: для того, щоби змінити світ, “необхідно насамперед розпочати зміни у собі, здолати зневіру і сумніви”.

“Багато із вас задля захисту країни жертвують дорогими для себе речами. Але, результат цієї посвяти ми бачимо навколо: Україна і надалі лишається країною вільних людей. Завжди пам’ятайте данину кожного загиблого. Вони заслужили вічної пошани, віддавши за свій народ найцінніше, що може бути – життя. Завжди піклуйтеся про рідних полеглих воїнів не лише словами, а і вчинками, адже усі вони є членами нашої великої родини – родини українських ССО. Повсякчас підтримуйте ваших поранених братів і сестер”, – закликав Галаган.

“Разом із рештою українських захисників ви зробили те, що здавалося неможливим для решти світу і не лише встояли перед російською навалою, а і дали потужну відсіч ворожим силам. Продовжуйте нищити ворога так, як це вмієте лише ви. Бережіть себе і Україну!”, – резюмував уже екскомандувач Сил спеціальних операцій ЗС.

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