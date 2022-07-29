Окупація Бучі: ОГП оголосив підозри ще чотирьом військовим РФ, які катували та імітували страти мирних мешканців

Офіс генерального прокурора оголосив підозри ще чотирьом військовим, які катували та імітували страти мирних мешканців Бучі на Київщині.

Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства у п’ятницю, 29 липня.

Так, підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)

“У березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні підозрювані разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців. На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі”, – інформують у ОГП.

“Далі потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання. З метою залякування підозрювані імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні. Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців”, – додають у відомстві.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ в Київській області.

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