Німеччина передасть Україні 16 танків для наведення мостів

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Німеччина вирішила передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів.

Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує пресслужба міністерства оборони ФРН.

“З метою подальшої підтримки сухопутних сил України, міністерка Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою”, – зазначають у повідомленні.

Wir unterstützen weiter! Zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦 Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

👇https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

Зазначається, “Бібери” використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів.

Кожен з елементів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст – 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.

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