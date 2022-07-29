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Естонія запропонує Євросоюзу обмежити в’їзд росіян

29/07/2022 21:30

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна підготує для Європейського Союзу пропозиції, спрямовані на обмеження в’їзду громадян Росії на територію ЄС.

Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує ERR.

“Життя відкриває лазівки. Громадяни Росії все ще можуть отримати доступ до Естонії навіть після того, як ми припинили видачу віз. Вони просто отримують шенгенську візу іншої країни. Цю лазівку потрібно було закрити”, – сказав Рейнсалу, пояснюючи рішення уряду Естонії обмежити оформлення посвідок на проживання та навчання для громадян Росії та Білорусі.

Він назвав три основні групи росіян, які приїжджають до Естонії: гуманітарні винятки, наприклад люди, які відвідують хворих родичів, ті, в кого є чинні візи (Естонія не скасовувала їх), та громадяни РФ з візами інших країн Шенгенської зони.

“Оскільки немає повітряного сполучення, ці люди почали перетинати західний кордон або з метою туризму, або з іншою метою. Найбільш завантажені у зв’язку з цим аеропорти в Таллінні та Ризі. Але коли Росія скасувала свої коронавірусні обмеження, які не дозволяли російським громадянам залишати країну, трафік також зріс у Фінляндії“, – пояснив Рейнсалу.

За словами глави МЗС Естонії, найпростішим шляхом регулювання в’їзду росіян будуть загальноєвропейські обмеження.

“Я зустрінуся з міністрами закордонних справ ЄС у Празі пізніше в серпні, де я представлю загальноєвропейський план обмежень”, – пообіцяв він.

Рейнсалу нагадав, що подібне обговорення триває у Фінляндії, яка продовжила видавати туристичні візи громадянам РФ:

“Фіни відмовляють у видачі 50% віз. Я б закликав країни регіону, особливо ті, що мають спільний кордон з Росією, припинити видачу туристичних віз, які є немислимими під час війни, і покласти край інтенсивному транскордонному сполученню”.

Напередодні стало відомо, що голови парламентських фракцій владних партій Фінляндії готові обмежити видачу туристичних віз росіянам. При цьому вони зазначили, що можливі обмеження не повинні стосуватися дисидентів і тих, у кого у Фінляндії є родичі.

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