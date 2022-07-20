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Естонія дозволила анулювати паспорти громадян, які воюють на боці РФ

20/07/2022 15:16

Естонський парламент ухвалив внесення змін до Закону про громадянство, який дає уряду право дискреційним рішенням позбавити громадянства людинк, яка отримала його через натуралізацію.

Про це в середу, 20 липня, інформує Postimees.

За ухвалення закону проголосували 52 члени Рійгікогу (парламенту), проти – 17.

Паспорт дозволятиметься анулювати у випадку вступу людини на державну чи військову службу іноземної держави чи військової організації, якщо така служба пов’язана із загрозою громадському порядку чи національній безпеці Естонії.

Наприклад, він дає змогу позбавити естонського громадянства людей, які їдуть воювати в Україну на боці Росії.

Відповідно до закону, уряд також може анулювати отримане шляхом натуралізації естонське громадянство, якщо громадянина було засуджено за злочини проти людяності або злочини агресії.

При цьому згідно із законом уряд має право не позбавляти естонського громадянства, якщо служба людини в іноземній державі не загрожує безпеці Естонії. Наприклад, якщо людина йде воювати на боці України, аби захищати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність української держави.

Водночас Таллінн не рекомендує естонським громадянам воювати за будь-яку іноземну державу, адже не може гарантувати захист своїх громадян у зоні військових конфліктів.

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