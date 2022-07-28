Внаслідок ракетного удару РФ по готелю в Бахмуті загинули чотири людини

Фото: ДСНС

У місті Бахмут на Донеччині завершили рятувально-пошукові роботи після російського ракетного удару по готелю “Атлантик”. Знайдено тіла чотирьох загиблих.

Про це вдень 28 липня повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

“Наразі завершено проведення пошуково-рятувальних заходів. Всього внаслідок події загинуло 4 особи, постраждало 5 осіб, з яких 2 особи врятовані особовим складом головного управління”, – йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, вранці 27 липня російські війська завдали ракетного удару по Бахмуту та влучили в популярний готель “Атлантик”. Двоповерхова будівля готелю була значною мірою зруйнована.

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