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Уряд Латвії підтримав збільшення військової підтримки України

28/07/2022 14:25

Вранці у четвер уряд Латвії підтримав пропозицію міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, передає “Європейська правда” з посиланням на портал Delfi.

У міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано українцям.

У четвер вранці було скликано закрите позачергове засідання уряду для розгляду цього питання.

З моменту вторгнення Росії в Україну уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання різної допомоги збройним силам України.

Загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси “Stinger”.

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