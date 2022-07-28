Україна отримає безкоштовно Bayraktar, на який збирали поляки

Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть ударний безпілотник Bayraktar TB2 Україні, на який зібрали гроші поляки.
Про це повідомив ініціатор збору коштів журналіст Славомір Сераковський у четвер, 28 липня.
22,5 млн злотих, які призначалися на безпілотник, підуть на гуманітарну допомогу Україні, а 1,8 млн злотих, які вдалося зібрати понад потрібну суму, будуть передані для ЗСУ через рахунок Нацбанку.
Загалом полякам і білорусам, які також долучились до збору коштів, вдалося зібрати 50 млн злотих — це $10,6 млн. Збір триватиме до кінця тижня, тож сума може збільшитися.
Читайте також:
У Польщі почали збирати гроші на дрони-камікадзе Warmate для України
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!