У Коблевому двоє відпочивальників підірвалися на міні, – Кім

У зоні відпочинку в Коблевому на Миколаївщині двоє відпочивальників, які вирішили скупатися в морі, підірвалися на міні.
Про це ввечері в четвер, 28 липня, повідомив голова ОВА Віталій Кім, нагадавши про небезпеку.
“Повторюю, якщо заборонено – значить, є причини. Дві людини підірвалися на міні в Коблево, купаючись під час заборони”, – написав він у своєму телеграм-каналі (російською мовою).
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