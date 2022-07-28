Росіяни вдарили по Чугуєву, є руйнування житлових будинків

Російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Відомо про руйнування житлових будинків.
Також мер закликала всіх городян максимально обмежити пересування по місту і, по можливості, триматися якомога ближче до укриттів.
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