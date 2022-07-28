Росіяни вдарили по Чугуєву, є руйнування житлових будинків

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Також мер закликала всіх городян максимально обмежити пересування по місту і, по можливості, триматися якомога ближче до укриттів.

Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва вранці у четвер, 28 липня.

Російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області . Відомо про руйнування житлових будинків.

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