Росія вдарила ракетами по Кропивницькому

Про це у телеграмі повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у четвер, 28 липня.
“Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють”, – написав він.
Голова ОВА попросив городян залишатись в укриттях до завершення тривоги і не публікувати жодної інформації.
“Всі подробиці згодом”, – додав він.
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