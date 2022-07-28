Росія вдарила ракетами по Кропивницькому

Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому.

Про це у телеграмі повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у четвер, 28 липня.

“Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють”, – написав він.

Голова ОВА попросив городян залишатись в укриттях до завершення тривоги і не публікувати жодної інформації.

“Всі подробиці згодом”, – додав він.

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