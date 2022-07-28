Ракетний удар по Кропивницькому: 5 загиблих, десятки поранених

Задимлення в Кропивницькому після ракетних ударів 28 липня. Фото: Гречка

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Унаслідок ракетного обстрілу росіян по місту Кропивницький 5 людей загинуло і 25 отримали поранення.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович на брифінгу пообіді в четвер, 28 липня.

За інформацією станом на 15-ту годину, сталися “прильоти” ракет в ангари льотної академії та компанії “Урга”.

Крім п’ятьох загиблих, є 25 поранених.

“12 військових та 13 цивільних наразі в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує”, – сказав голова ОВА Райкович, якого цитує місцеве видання “Гречка“.

Зазначається, що постраждала авіаційна техніка, а також довколишні будівлі. Пошкоджено цивільний літак Ан-26, навчальні літаки.

Повітряна тривога по Кіровоградській області 28 липня почалася по обіді, приблизно з 12:20. Містяни в Кропивницькому майже одразу почали повідомляти, що чутно вибухи.

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