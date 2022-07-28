Home / В окупації / Окупанти на Херсонщині попередили про покарання за видачу гривень, – ОДА

Окупанти на Херсонщині попередили про покарання за видачу гривень, – ОДА

28/07/2022 20:46

Російська адміністрація на окупованій частині Херсонщини заявила про заборону видачі гривні та покарання для тих, хто використовує в обігу національну валюту України.

Про це 28 липня повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

“Так звана окупаційна “поліція” ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку. Також місцеві говорять, що із магазинів почали вилучати термінали”, – сказано у зведенні.

Зазначається, що в регіоні не працюють банки та Укрпошта, через що дуже складно зняти готівку.

Наразі на окупованій Херсонщині відбувається паралельний обіг гривень та рублів.

Як відомо, 25 липня російські ЗМІ повідомили, що окупанти в Херсонській області запланували вилучити з обігу українську гривню.

Читайте також:
ГУР підтверджує підрив у Херсоні автомобіля з окупантами, одного – ліквідовано

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада дозволила міняти обвинувачених та засуджених осіб як військовополонених

Верховна Рада законодавчо врегулювала процедуру обміну обвинувачених та засуджених осіб як військовополонених, ухваливши в цілому відповідний закон. Про успішне голосування в четвер, 28 липня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse