Окупанти на Херсонщині попередили про покарання за видачу гривень, – ОДА

Російська адміністрація на окупованій частині Херсонщини заявила про заборону видачі гривні та покарання для тих, хто використовує в обігу національну валюту України.

Про це 28 липня повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

“Так звана окупаційна “поліція” ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку. Також місцеві говорять, що із магазинів почали вилучати термінали”, – сказано у зведенні.

Зазначається, що в регіоні не працюють банки та Укрпошта, через що дуже складно зняти готівку.

Наразі на окупованій Херсонщині відбувається паралельний обіг гривень та рублів.

Як відомо, 25 липня російські ЗМІ повідомили, що окупанти в Херсонській області запланували вилучити з обігу українську гривню.

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