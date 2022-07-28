Нова глава МЗС Бельгії, яка незаконно їздила до Криму, написала листа на підтримку територіальної цілісності України

Нова міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, яка ймовірно незаконно їздила на російський фестиваль до Криму, в День української державності написала листа до українського колеги Дмитра Кулеби, висловивши підтримку Україні та наголосивши на належності Криму й Донбасу до України.

Про це 28 липня повідомляє “Європейська правда”.

“Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити непохитну солідарність і повну підтримку України моєю країною, а також глибоку дружбу, яка об’єднує наші дві країни”, – написала Лябіб, яка раніше була журналісткою і телеведучою.

Міністерка, яка влітку 2021 року їздила до окупованого Криму, у своєму листі зазначила, що Крим і Донбас належать Україні, однак жодним чином не згадала про свою минулорічну поїздку на півострів.

“Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією Російської Федерації безпосередньо або через маріонеткові режими”, – написала Лябіб.

Вона також висловила підтримку європейської перспективи України.

“Моя країна розглядає Україну як члена європейської родини. Ми твердо підтримуємо рішучість вашої країни захищати ті самі цінності свободи та демократії, які надихають європейський проєкт”, – заявила глава МЗС Бельгії.

“Бельгія систематично найрішучіше засуджує агресію Росії проти України. Ми також рішуче підтримуємо боротьбу з безкарністю воєнних злочинів. Бельгія має намір продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку вашій країні. І ми будемо поруч, коли справа дійде до відновлення вашої країни після війни та підтримки України у здійсненні необхідних реформ на шляху до її європейської долі”, – йдеться в листі.

Лябіб також висловила сподівання, що найближчим часом зможе відвідати Київ.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України через дипломатичні канали з’ясовує з бельгійською стороною, як саме нова глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб їздила до окупованого Криму влітку 2021 року, коли ще була журналісткою.

Тоді вона відвідала фестиваль “Глобальные ценности”, який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. Лябіб не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набувало широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС країни.

З відкритих джерел не відомо, чи Лябіб прибула на півострів із території України (законно), чи через Росію (незаконно).

Сама Лябіб в коментарі ЗМІ ухильно зазначила, що для того, щоб потрапити приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза.

У 2021 році вона називала цю поїздку “поїздкою до Росії”. Тепер Аджа Лябіб пише, що їздила до Криму як журналіст, і “ця поїздка була частиною моєї журналістської роботи”.

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