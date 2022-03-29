Бельгія також висилає 21 російського дипломата

Ілюстративне фото

Федеральний уряд Бельгії вирішив вислати 21 російського дипломата за причетність до шпигунських операцій.

Про це повідомляє у вівторок, 29 березня, “Європейська правда” з посиланням на RTBF.

Рішення стосується російських дипломатів, акредитованих в посольстві Росії в Брюсселі або Генеральному консульстві в Антверпені.

Воно було ухвалене через “причетність дипломатів до шпигунських операцій та операцій з впливу, що загрожують безпеці країни”, повідомила у вівторок міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.

Російські дипломати повинні будуть покинути територію Бельгії протягом 15 днів.

Читайте також:

Нідерланди висилають 17 дипломатів РФ за обвинуваченням у шпигунстві, – ЗМІ