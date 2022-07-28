17-та бригада показала своїх ефектних артилеристів та їхню ефективну роботу. ФОТО

Фото: 17 танкова бригада

17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала роботу свого артилерійського підрозділу по російських окупантах.

Фото опублікувала пресслужба військової частини у четвер, 28 липня.

“Триста тридцять три, вогонь! Не без їхньої участі, Збройні сили України стримали і зупинили наступ орків на сході нашої країни, перетворюючи їх у добриво і металобрухт. Воїни одного з реактивних артилерійських підрозділів 17-ї окремої танкової бригади. Мужні хлопці, які не виказуючи на втому, змінюють історію нашої України, відстоюючи її незалежність на полі бою. Це професійні, вмотивовані, впевнені у своїй спроможності військовослужбовці, які здатні освоювати і використовувати високоточні зразки західного озброєння, за ради спільної перемоги, перемоги людських цінностей над рашизмом”, – йдеться в описі до фоторепортажу.

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