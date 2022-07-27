ЗСУ звільнили Андріївку на Херсонщині, – ОК “Південь”

Збройні сили України звільнили і зачистили від окупантів село Андріївка у Калинівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.
Про це вночі в середу, 27 липня, поінформувала пресслужба оперативного командування “Південь”.
Авіацією Збройні сили завдали чотирьох ударів по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.
Наші військові уразили опорні пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.
Так, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ.
“Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!”, – ідеться в повідомленні.
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