ЗСУ звільнили Андріївку на Херсонщині, – ОК “Південь”

Збройні сили України звільнили і зачистили від окупантів село Андріївка у Калинівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.

Про це вночі в середу, 27 липня, поінформувала пресслужба оперативного командування “Південь”.

Авіацією Збройні сили завдали чотирьох ударів по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Наші військові уразили опорні пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

Так, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ.

“Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!”, – ідеться в повідомленні.

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