Home / Війна / Зеленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів

Зеленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів

27/07/2022 16:12

Президент України Володимир Зеленський отримав Dutch Independence Award 2022.

Церемонія заочного нагородження відбулася у ратуші нідерландського Вассенаару в середу, 27 липня, повідомляє “Радіо Свобода”.

Нагороду у вигляді спеціально створеної для цієї нагоди бронзової статуетки вручив президент Сенату Нідерландів Ян Антоні Бройн послу України у Нідерландах Максиму Кононенку.

“Хочу подякувати вам за те, що свій національний день цього року ви шляхетно поділили з Україною. По суті, присвятили його моїй країні, яка сьогодні, у XXI столітті, героїчно бореться саме за свою незалежність, причому з наймогутнішою на світі імперією зла”, – зазначив посол у промові до присутніх.

Також із промовами, присвяченими незалежності, виступили український письменник Андрій Курков і нідерландський історик, автор книги «Помста Путіна» Губерт Смейтс.

Премія Незалежності Нідерландів призначається людям, які «пропонують свій погляд на те, як держави мають або повинні ставитися одна до одної і які втілюють свої слова в життя. Людям, які підтримують життєздатність концепції незалежності, оновлюючи її зміст», – вказано на сайті фонду Незалежності Нідерландів.

Церемонія відбулася у річницю підписання Plakkaat van Verlatinghe – декларації, якою Нідерланди проголосили себе незалежними від Іспанії 26 липня 1581 року.

Читайте також:
Джонсон нагородив Зеленського премією Вінстона Черчилля. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів, – ВМС

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах “Одеса”, “Чорноморськ” і “Південний”. Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse