Зеленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський отримав Dutch Independence Award 2022.

Церемонія заочного нагородження відбулася у ратуші нідерландського Вассенаару в середу, 27 липня, повідомляє “Радіо Свобода”.

Нагороду у вигляді спеціально створеної для цієї нагоди бронзової статуетки вручив президент Сенату Нідерландів Ян Антоні Бройн послу України у Нідерландах Максиму Кононенку.

“Хочу подякувати вам за те, що свій національний день цього року ви шляхетно поділили з Україною. По суті, присвятили його моїй країні, яка сьогодні, у XXI столітті, героїчно бореться саме за свою незалежність, причому з наймогутнішою на світі імперією зла”, – зазначив посол у промові до присутніх.

Також із промовами, присвяченими незалежності, виступили український письменник Андрій Курков і нідерландський історик, автор книги «Помста Путіна» Губерт Смейтс.

Премія Незалежності Нідерландів призначається людям, які «пропонують свій погляд на те, як держави мають або повинні ставитися одна до одної і які втілюють свої слова в життя. Людям, які підтримують життєздатність концепції незалежності, оновлюючи її зміст», – вказано на сайті фонду Незалежності Нідерландів.

Церемонія відбулася у річницю підписання Plakkaat van Verlatinghe – декларації, якою Нідерланди проголосили себе незалежними від Іспанії 26 липня 1581 року.

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