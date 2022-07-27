США шкодують про вихід Росії із програми МКС

Речник Державного департаменту США Нед Прайс. Фото: Getty Images

Штати шкодують про ухвалене російською стороною рішення вийти із програми розвитку Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року.

Про це в вівторок, 26 липня, заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає “Німецька хвиля”.

За його словами, заява нового глави “Роскосмосу” Юрія Борисова про припинення російської участі стала для Вашингтона сюрпризом.

Він сказав, що “це сумна подія, враховуючи вкрай важливу наукову роботу, що проводиться на МКС, є цінною професійною співпрацею між нашими космічними агентствами протягом багатьох років, і особливо на тлі нашої оновленої угоди про співпрацю в галузі космічних польотів”.

Водночас глава Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) Білл Нельсон заявив, що не отримував від Російської Федерації офіційної інформації щодо виходу з проєкту МКС.

NASA, як і раніше, має намір експлуатувати МКС до 2030 року, координуючи свою роботу з партнерами, сказав Нельсон.

Напередодні новий гендиректор “Роскосмосу” Борисов заявив, що Росія після 2024 року припинить участь у програмі розвитку МКС, а основним пріоритетом діяльності “Роскосмосу” у пілотованій космонавтиці стане створення Російської орбітальної службової станції (РОСС).

За словами глави програми МКС Робін Гейтенс, NASA планує закрити МКС після 2030 року, адже агентство переходитиме на роботу з комерційними космічними станціями.

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