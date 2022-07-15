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Путін змінив гендиректора Роскосмосу

15/07/2022 16:24

Президент Росії Володимир Путін своїм указом призначив віце-прем’єра з оборонної промисловості Юрія Борисова гендиректором держкорпорації “Роскосмос”, звільнивши з цієї посади Дмитра Рогозіна.

Про це у п’ятницю, 15 липня, пише російське пропагандистське інформагентство ТАСС з посиланням на сайт Кремля.

“Призначити Борисова Юрія Івановича генеральним директором державної корпорації з космічної діяльності “Роскосмос”, – йдеться в документі.

Звільнений одіозний Дмитро Рогозін обіймав посаду голови “Роскосмосу” з 24 травня 2018 року.

За даними джерел видання “Медуза”, Рогозін найближчим часом має перейти на роботу до адміністрації російського президента. Посаду, яку Рогозін займе, ще обговорюють. Зараз Рогозін — один із кандидатів на посаду глави адміністрації президента.

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