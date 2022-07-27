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Рада проголосувала за виплати українцям, які отримали високі державні нагороди

27/07/2022 16:42

Верховна рада України проголосувала нові виплати громадянам, які отримали звання Герой України, орден Богдана Хмельницького, орден “За мужність”.

Про це у середу, 27 липня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 
Відтак, встановлено такі розміри грошової допомоги:
  • у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”;
  • у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – лицарям ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів (повні лицарі);
  • у розмірі 1-ї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, – кавалерам ордена “За мужність” трьох ступенів (повні 2 кавалери);
  • у розмірах від 3-х до 1-ї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарів ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена “За мужність” трьох ступенів (повні кавалери).

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Україна

Рада проголосувала за виплати українцям, які отримали високі державні нагороди

Верховна рада України проголосувала нові виплати громадянам, які отримали звання Герой України, орден Богдана Хмельницького, орден “За мужність”. Про це у середу, 27 липня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. ...

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