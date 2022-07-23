Державними нагородами вшановані 180 воїнів НГУ і ДПСУ, більшість – посмертно. СПИСОК

Президентський сайт оприлюднив текст указу №524/2022 про відзначення державними нагородами ще майже двох сотень українських захисників – із Нацгвардії та ДПСУ. Із них більшість вшановані посмертно.

“Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно”, – сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 липня.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №524/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній гвардії України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ГРИГОРЯНА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта СВИРИДОВА Івана Андрійовича (посмертно) — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АЛЕКСЄЄВА Станіслава Руслановича — солдата АНДРЄЄВА Артема Дмитровича — старшого солдата БЄЛОВА Костянтина Геннадійовича (посмертно) — солдата БОРОДАВКУ Віталія Олександровича — капітана ГОЛЕНКОВА Кирила Андрійовича — солдата ЗАЇЧЕНКА Вячеслава Валерійовича — старшого лейтенанта КОВАЛЬОВА Петра Сергійовича (посмертно) — солдата ОНИЩЕНКА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта ПРОЦАЯ Георгія Євгенійовича (посмертно) — капітана ПУШКАРЯ Дмитра Миколайовича — старшого сержанта СЕРЖАНТА Михайла Руслановича — солдата ТУРЧЕНКА Сергія Володимировича — штаб-сержанта ФАНАГЕЯ Олександра Юрійовича — капітана ХАЛУСА Миколу Юрійовича — солдата ХОДАЦЬКОГО Валентина Миколайовича — солдата ЦЕКОВА Євгенія Олеговича (посмертно) — капітана ЧАГОВЦЯ Володимира Олександровича — підполковника ЧИЖА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта ШЕВЧЕНКА Дениса Олександровича — сержанта Нагородити орденом Данила Галицького БІРУКА Анатолія Івановича — полковника ПІСКУНА Володимира Володимировича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БОЙКА Дмитра Сергійовича — солдата БОРЦОВА Дмитра Григоровича — капітана БОХНУ Володимира Васильовича — сержанта ГАБУ Олега Петровича — солдата ГРУШКА Владислава Сергійовича — солдата ДОНЧАКА Ярослава Миколайовича — солдата ДУБОВИКА Віталія Миколайовича — сержанта ЄВДОКІМОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата ЄЗЕРСЬКОГО Олега Олександровича — старшого солдата ЗЕЛЕНЮКА Вадима Сергійовича — майора ЗЕМБІЦЬКОГО Романа Валентиновича — молодшого сержанта КАЧУРІНА Ярослава Андрійовича — старшого лейтенанта КМИТЮКА Михайла Олеговича — капітана НАКОНЕЧНОГО Ігоря Олеговича — капітана ПАШКОВСЬКОГО Антона Павловича — головного сержанта ПЕТРОЧЕНКА Ігоря Валерійовича — майора ПИВОВАРОВА Андрія Васильовича — капітана ПИЩИКА Євгенія Олександровича — молодшого сержанта РАГУЛІНА Євгена Олександровича — майора САХНА Олександра Сергійовича — головного сержанта СКУЛЬСЬКОГО Романа Івановича — сержанта ТОПЧІЯ Олександра Івановича — підполковника ТРОФИМЕНКА Ігоря Сергійовича — підполковника ФЕДОРОВИЧА Назара Миколайовича — старшого сержанта ХОМ’ЯКА Василя Євгеновича — солдата ХРОМОВА Євгенія Валерійовича — лейтенанта ШЕРЕМЕТА Вячеслава Сергійовича — старшого солдата ШЕЛИХІВСЬКОГО Антона Володимировича — лейтенанта ШЕПТУНА Антона Олексійовича — лейтенанта ЮРЧЕНКА Андрія Денисовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БІЛАША Олександра Олександровича — підполковника БОГОЛЮБА Ярослава Миколайовича — капітана БОРИСОВА Олександра Олексійовича — майора БОСЕНКА Олександра Васильовича — солдата ВОЛЬФА Якова Васильовича — майора ГУРТОВОГО Олександра Олександровича — капітана ЖОГЛЕНКА Артема Олександровича — майстер-сержанта ЖУТІКОВА Руслана Олександровича — капітана ЗІНЧЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата КУХТІНА Олександра Олександровича — підполковника ЛЕБЕДЯ Віктора Євгеновича — майора ЛИСЕНКА Максима Григоровича — майстер-сержанта МАРЧУКА Михайла Васильовича — майора МЕЛЬНИКА Сергія Сергійовича — майора МУСІЄНКА Олега Миколайовича — старшого лейтенанта НОВАКА Олександра Олександровича — майора НОХРІНА Дениса Олександровича — майора СВИСТУНОВА Богдана Олексійовича — старшого лейтенанта СЕРЕДУ Максима Олеговича — штаб-сержанта ТАЛИЗІНА Володимира Миколайовича — сержанта ХМЕЛЮКА Сергія Володимировича — капітана ЧЕПКАЛЕНКА Андрія Олексійовича — підполковника Нагородити медаллю “За врятоване життя” БАСТРИГІНА Віталія Ігоровича — старшого сержанта КАНЦЕДАЛА Віталія Віталійовича — сержанта КАТИХІНУ Олену Миколаївну — сержанта КОСТЮКА Євгенія Олеговича — старшого сержанта КУЛИКА Дмитра Андрійовича — сержанта МУРЖУ Юрія Владиславовича — старшого лейтенанта медичної служби ЯРМАК Яну Сергіївну — молодшого сержанта у Державній прикордонній службі України: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ІСМАІЛОВА Асана Певзійовича — штаб-сержанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” КОВТУНА Олександра Олексійовича — старшого сержанта ЛЯХА В’ячеслава Олександровича — старшого сержанта МАГЕРУ Романа Ярославовича — капітана 1 рангу ПОГОРІЛОГО Павла Олександровича — штаб-сержанта СЛЮСАРЕНКА Захара Миколайовича — старшого сержанта СМІЯНОВА Олексія Олександровича — головного сержанта ТКАЧЕНКА Олександра Івановича — майстер-сержанта ТРІЩЕНКА Павла Павловича — майстер-сержанта ЦЕПУХА Юрія Васильовича — старшого сержанта ШЕПІЛЯ Петра Ігоровича — старшого сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БАЛІЦЬКОГО В’ячеслава Романовича — солдата БАРБАША Ігоря Олександровича — старшого лейтенанта БЕЗВОЛЕНКА Юрія Ігоровича — старшого сержанта БЄЛОВА Ярослава Руслановича — штаб-сержанта ГРИЦИНУ Олександра Олеговича — головного сержанта ГУДЗЯ Миколу Григоровича — штаб-сержанта ЄВОНОВА Віталія Сергійовича — головного сержанта ІВАНОВА Михайла Валерійовича — старшого сержанта МАЧУСЬКОГО Віталія Миколайовича — сержанта МИКАЛОВА Олега Олександровича — старшого сержанта НЕЧИПОРЕНКА Максима Олександровича — старшого сержанта НІКІТІНА Максима Геннадійовича — солдата ПИЛИП’ЯКА Владислава Васильовича — старшого сержанта ПЛЯСУЛЮ Олега Сергійовича — старшого лейтенанта ПОПОВА Артема Миколайовича — старшого сержанта РОЗУМНОГО Миколу Олексійовича — старшого сержанта РОМАНЮКА Віталія Володимировича — солдата СІПАКОВА Володимира Миколайовича — старшого сержанта ХАУСТА Миколу Олексійовича — старшого сержанта ЧЕРНИШОВА Олександра Петровича — старшого сержанта ЧИГРІНА Сергія Ігоровича — майора. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 22 липня 2022 року