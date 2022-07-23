Home / Війна / Державними нагородами вшановані 180 воїнів НГУ і ДПСУ, більшість – посмертно. СПИСОК

Державними нагородами вшановані 180 воїнів НГУ і ДПСУ, більшість – посмертно. СПИСОК

23/07/2022 00:25

Президентський сайт оприлюднив текст указу №524/2022 про відзначення державними нагородами ще майже двох сотень українських захисників – із Нацгвардії та ДПСУ. Із них більшість вшановані посмертно.

“Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно”, – сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 липня.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №524/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГРИГОРЯНА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта

СВИРИДОВА Івана Андрійовича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЕКСЄЄВА Станіслава Руслановича — солдата

АНДРЄЄВА Артема Дмитровича — старшого солдата

БЄЛОВА Костянтина Геннадійовича (посмертно) — солдата

БОРОДАВКУ Віталія Олександровича — капітана

ГОЛЕНКОВА Кирила Андрійовича — солдата

ЗАЇЧЕНКА Вячеслава Валерійовича — старшого лейтенанта

КОВАЛЬОВА Петра Сергійовича (посмертно) — солдата

ОНИЩЕНКА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта

ПРОЦАЯ Георгія Євгенійовича (посмертно) — капітана

ПУШКАРЯ Дмитра Миколайовича — старшого сержанта

СЕРЖАНТА Михайла Руслановича — солдата

ТУРЧЕНКА Сергія Володимировича — штаб-сержанта

ФАНАГЕЯ Олександра Юрійовича — капітана

ХАЛУСА Миколу Юрійовича — солдата

ХОДАЦЬКОГО Валентина Миколайовича — солдата

ЦЕКОВА Євгенія Олеговича (посмертно) — капітана

ЧАГОВЦЯ Володимира Олександровича — підполковника

ЧИЖА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

ШЕВЧЕНКА Дениса Олександровича — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БІРУКА Анатолія Івановича — полковника

ПІСКУНА Володимира Володимировича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БОЙКА Дмитра Сергійовича — солдата

БОРЦОВА Дмитра Григоровича — капітана

БОХНУ Володимира Васильовича — сержанта

ГАБУ Олега Петровича — солдата

ГРУШКА Владислава Сергійовича — солдата

ДОНЧАКА Ярослава Миколайовича — солдата

ДУБОВИКА Віталія Миколайовича — сержанта

ЄВДОКІМОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата

ЄЗЕРСЬКОГО Олега Олександровича — старшого солдата

ЗЕЛЕНЮКА Вадима Сергійовича — майора

ЗЕМБІЦЬКОГО Романа Валентиновича — молодшого сержанта

КАЧУРІНА Ярослава Андрійовича — старшого лейтенанта

КМИТЮКА Михайла Олеговича — капітана

НАКОНЕЧНОГО Ігоря Олеговича — капітана

ПАШКОВСЬКОГО Антона Павловича — головного сержанта

ПЕТРОЧЕНКА Ігоря Валерійовича — майора

ПИВОВАРОВА Андрія Васильовича — капітана

ПИЩИКА Євгенія Олександровича — молодшого сержанта

РАГУЛІНА Євгена Олександровича — майора

САХНА Олександра Сергійовича — головного сержанта

СКУЛЬСЬКОГО Романа Івановича — сержанта

ТОПЧІЯ Олександра Івановича — підполковника

ТРОФИМЕНКА Ігоря Сергійовича — підполковника

ФЕДОРОВИЧА Назара Миколайовича — старшого сержанта

ХОМ’ЯКА Василя Євгеновича — солдата

ХРОМОВА Євгенія Валерійовича — лейтенанта

ШЕРЕМЕТА Вячеслава Сергійовича — старшого солдата

ШЕЛИХІВСЬКОГО Антона Володимировича — лейтенанта

ШЕПТУНА Антона Олексійовича — лейтенанта

ЮРЧЕНКА Андрія Денисовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БІЛАША Олександра Олександровича — підполковника

БОГОЛЮБА Ярослава Миколайовича — капітана

БОРИСОВА Олександра Олексійовича — майора

БОСЕНКА Олександра Васильовича — солдата

ВОЛЬФА Якова Васильовича — майора

ГУРТОВОГО Олександра Олександровича — капітана

ЖОГЛЕНКА Артема Олександровича — майстер-сержанта

ЖУТІКОВА Руслана Олександровича — капітана

ЗІНЧЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата

КУХТІНА Олександра Олександровича — підполковника

ЛЕБЕДЯ Віктора Євгеновича — майора

ЛИСЕНКА Максима Григоровича — майстер-сержанта

МАРЧУКА Михайла Васильовича — майора

МЕЛЬНИКА Сергія Сергійовича — майора

МУСІЄНКА Олега Миколайовича — старшого лейтенанта

НОВАКА Олександра Олександровича — майора

НОХРІНА Дениса Олександровича — майора

СВИСТУНОВА Богдана Олексійовича — старшого лейтенанта

СЕРЕДУ Максима Олеговича — штаб-сержанта

ТАЛИЗІНА Володимира Миколайовича — сержанта

ХМЕЛЮКА Сергія Володимировича — капітана

ЧЕПКАЛЕНКА Андрія Олексійовича — підполковника

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

БАСТРИГІНА Віталія Ігоровича — старшого сержанта

КАНЦЕДАЛА Віталія Віталійовича — сержанта

КАТИХІНУ Олену Миколаївну — сержанта

КОСТЮКА Євгенія Олеговича — старшого сержанта

КУЛИКА Дмитра Андрійовича — сержанта

МУРЖУ Юрія Владиславовича — старшого лейтенанта медичної служби

ЯРМАК Яну Сергіївну — молодшого сержанта

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ІСМАІЛОВА Асана Певзійовича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

КОВТУНА Олександра Олексійовича — старшого сержанта

ЛЯХА В’ячеслава Олександровича — старшого сержанта

МАГЕРУ Романа Ярославовича — капітана 1 рангу

ПОГОРІЛОГО Павла Олександровича — штаб-сержанта

СЛЮСАРЕНКА Захара Миколайовича — старшого сержанта

СМІЯНОВА Олексія Олександровича — головного сержанта

ТКАЧЕНКА Олександра Івановича — майстер-сержанта

ТРІЩЕНКА Павла Павловича — майстер-сержанта

ЦЕПУХА Юрія Васильовича — старшого сержанта

ШЕПІЛЯ Петра Ігоровича — старшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАЛІЦЬКОГО В’ячеслава Романовича — солдата

БАРБАША Ігоря Олександровича — старшого лейтенанта

БЕЗВОЛЕНКА Юрія Ігоровича — старшого сержанта

БЄЛОВА Ярослава Руслановича — штаб-сержанта

ГРИЦИНУ Олександра Олеговича — головного сержанта

ГУДЗЯ Миколу Григоровича — штаб-сержанта

ЄВОНОВА Віталія Сергійовича — головного сержанта

ІВАНОВА Михайла Валерійовича — старшого сержанта

МАЧУСЬКОГО Віталія Миколайовича — сержанта

МИКАЛОВА Олега Олександровича — старшого сержанта

НЕЧИПОРЕНКА Максима Олександровича — старшого сержанта

НІКІТІНА Максима Геннадійовича — солдата

ПИЛИП’ЯКА Владислава Васильовича — старшого сержанта

ПЛЯСУЛЮ Олега Сергійовича — старшого лейтенанта

ПОПОВА Артема Миколайовича — старшого сержанта

РОЗУМНОГО Миколу Олексійовича — старшого сержанта

РОМАНЮКА Віталія Володимировича — солдата

СІПАКОВА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

ХАУСТА Миколу Олексійовича — старшого сержанта

ЧЕРНИШОВА Олександра Петровича — старшого сержанта

ЧИГРІНА Сергія Ігоровича — майора.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 липня 2022 року
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський про “зерновий коридор”: військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів

Підписання угод щодо “зернового коридору” за посередництва Туреччини й ООН дозволяє не лише відновити роботу українських портів на Чорному морі, а й збереже захист України на підходах до узбережжя....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse