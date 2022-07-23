Державними нагородами вшановані 180 воїнів НГУ і ДПСУ, більшість – посмертно. СПИСОК

Президентський сайт оприлюднив текст указу №524/2022 про відзначення державними нагородами ще майже двох сотень українських захисників – із Нацгвардії та ДПСУ. Із них більшість вшановані посмертно.
“Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно”, – сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 липня.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГРИГОРЯНА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта
СВИРИДОВА Івана Андрійовича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЕКСЄЄВА Станіслава Руслановича — солдата
АНДРЄЄВА Артема Дмитровича — старшого солдата
БЄЛОВА Костянтина Геннадійовича (посмертно) — солдата
БОРОДАВКУ Віталія Олександровича — капітана
ГОЛЕНКОВА Кирила Андрійовича — солдата
ЗАЇЧЕНКА Вячеслава Валерійовича — старшого лейтенанта
КОВАЛЬОВА Петра Сергійовича (посмертно) — солдата
ОНИЩЕНКА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта
ПРОЦАЯ Георгія Євгенійовича (посмертно) — капітана
ПУШКАРЯ Дмитра Миколайовича — старшого сержанта
СЕРЖАНТА Михайла Руслановича — солдата
ТУРЧЕНКА Сергія Володимировича — штаб-сержанта
ФАНАГЕЯ Олександра Юрійовича — капітана
ХАЛУСА Миколу Юрійовича — солдата
ХОДАЦЬКОГО Валентина Миколайовича — солдата
ЦЕКОВА Євгенія Олеговича (посмертно) — капітана
ЧАГОВЦЯ Володимира Олександровича — підполковника
ЧИЖА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
ШЕВЧЕНКА Дениса Олександровича — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БІРУКА Анатолія Івановича — полковника
ПІСКУНА Володимира Володимировича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БОЙКА Дмитра Сергійовича — солдата
БОРЦОВА Дмитра Григоровича — капітана
БОХНУ Володимира Васильовича — сержанта
ГАБУ Олега Петровича — солдата
ГРУШКА Владислава Сергійовича — солдата
ДОНЧАКА Ярослава Миколайовича — солдата
ДУБОВИКА Віталія Миколайовича — сержанта
ЄВДОКІМОВА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ЄЗЕРСЬКОГО Олега Олександровича — старшого солдата
ЗЕЛЕНЮКА Вадима Сергійовича — майора
ЗЕМБІЦЬКОГО Романа Валентиновича — молодшого сержанта
КАЧУРІНА Ярослава Андрійовича — старшого лейтенанта
КМИТЮКА Михайла Олеговича — капітана
НАКОНЕЧНОГО Ігоря Олеговича — капітана
ПАШКОВСЬКОГО Антона Павловича — головного сержанта
ПЕТРОЧЕНКА Ігоря Валерійовича — майора
ПИВОВАРОВА Андрія Васильовича — капітана
ПИЩИКА Євгенія Олександровича — молодшого сержанта
РАГУЛІНА Євгена Олександровича — майора
САХНА Олександра Сергійовича — головного сержанта
СКУЛЬСЬКОГО Романа Івановича — сержанта
ТОПЧІЯ Олександра Івановича — підполковника
ТРОФИМЕНКА Ігоря Сергійовича — підполковника
ФЕДОРОВИЧА Назара Миколайовича — старшого сержанта
ХОМ’ЯКА Василя Євгеновича — солдата
ХРОМОВА Євгенія Валерійовича — лейтенанта
ШЕРЕМЕТА Вячеслава Сергійовича — старшого солдата
ШЕЛИХІВСЬКОГО Антона Володимировича — лейтенанта
ШЕПТУНА Антона Олексійовича — лейтенанта
ЮРЧЕНКА Андрія Денисовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БІЛАША Олександра Олександровича — підполковника
БОГОЛЮБА Ярослава Миколайовича — капітана
БОРИСОВА Олександра Олексійовича — майора
БОСЕНКА Олександра Васильовича — солдата
ВОЛЬФА Якова Васильовича — майора
ГУРТОВОГО Олександра Олександровича — капітана
ЖОГЛЕНКА Артема Олександровича — майстер-сержанта
ЖУТІКОВА Руслана Олександровича — капітана
ЗІНЧЕНКА Віктора Вікторовича — старшого солдата
КУХТІНА Олександра Олександровича — підполковника
ЛЕБЕДЯ Віктора Євгеновича — майора
ЛИСЕНКА Максима Григоровича — майстер-сержанта
МАРЧУКА Михайла Васильовича — майора
МЕЛЬНИКА Сергія Сергійовича — майора
МУСІЄНКА Олега Миколайовича — старшого лейтенанта
НОВАКА Олександра Олександровича — майора
НОХРІНА Дениса Олександровича — майора
СВИСТУНОВА Богдана Олексійовича — старшого лейтенанта
СЕРЕДУ Максима Олеговича — штаб-сержанта
ТАЛИЗІНА Володимира Миколайовича — сержанта
ХМЕЛЮКА Сергія Володимировича — капітана
ЧЕПКАЛЕНКА Андрія Олексійовича — підполковника
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
БАСТРИГІНА Віталія Ігоровича — старшого сержанта
КАНЦЕДАЛА Віталія Віталійовича — сержанта
КАТИХІНУ Олену Миколаївну — сержанта
КОСТЮКА Євгенія Олеговича — старшого сержанта
КУЛИКА Дмитра Андрійовича — сержанта
МУРЖУ Юрія Владиславовича — старшого лейтенанта медичної служби
ЯРМАК Яну Сергіївну — молодшого сержанта
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ІСМАІЛОВА Асана Певзійовича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
КОВТУНА Олександра Олексійовича — старшого сержанта
ЛЯХА В’ячеслава Олександровича — старшого сержанта
МАГЕРУ Романа Ярославовича — капітана 1 рангу
ПОГОРІЛОГО Павла Олександровича — штаб-сержанта
СЛЮСАРЕНКА Захара Миколайовича — старшого сержанта
СМІЯНОВА Олексія Олександровича — головного сержанта
ТКАЧЕНКА Олександра Івановича — майстер-сержанта
ТРІЩЕНКА Павла Павловича — майстер-сержанта
ЦЕПУХА Юрія Васильовича — старшого сержанта
ШЕПІЛЯ Петра Ігоровича — старшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАЛІЦЬКОГО В’ячеслава Романовича — солдата
БАРБАША Ігоря Олександровича — старшого лейтенанта
БЕЗВОЛЕНКА Юрія Ігоровича — старшого сержанта
БЄЛОВА Ярослава Руслановича — штаб-сержанта
ГРИЦИНУ Олександра Олеговича — головного сержанта
ГУДЗЯ Миколу Григоровича — штаб-сержанта
ЄВОНОВА Віталія Сергійовича — головного сержанта
ІВАНОВА Михайла Валерійовича — старшого сержанта
МАЧУСЬКОГО Віталія Миколайовича — сержанта
МИКАЛОВА Олега Олександровича — старшого сержанта
НЕЧИПОРЕНКА Максима Олександровича — старшого сержанта
НІКІТІНА Максима Геннадійовича — солдата
ПИЛИП’ЯКА Владислава Васильовича — старшого сержанта
ПЛЯСУЛЮ Олега Сергійовича — старшого лейтенанта
ПОПОВА Артема Миколайовича — старшого сержанта
РОЗУМНОГО Миколу Олексійовича — старшого сержанта
РОМАНЮКА Віталія Володимировича — солдата
СІПАКОВА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
ХАУСТА Миколу Олексійовича — старшого сержанта
ЧЕРНИШОВА Олександра Петровича — старшого сержанта
ЧИГРІНА Сергія Ігоровича — майора.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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