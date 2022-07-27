На Херсонщині ППО росіян збила власний вертоліт Ка-52, – ГШ

Російська протиповітряна оборона в окупованій Херсонській області збила власний гелікоптер Ка-52 “Алігатор”.

Про це в ніч на середу, 27 липня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Жест доброї волі” від окупантів. Минулої доби (26 липня) три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але… завдали удару по своїх.

Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під “дружній” вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль…” – ідеться в повідомленні.

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