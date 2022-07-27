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​Литва заборонила в’їзд московському патріарху Кирилу

27/07/2022 14:50

23 червня патріарх Кирило був внесений до списку небажаних осіб, але публічно про це на повідомлялося. Рішення було ухвалено з урахуванням пропозиції литовського МЗС.

Про це пише lrt.lt з посиланням на МЗС Литви.

У відомстві повідомили, що патріарх свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України та підтримує агресивні дії РФ. Це грубо порушує норми та принципи міжнародного права.

“Патріарх Кирило, найближчий соратник Володимира Путіна, є одним з найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно висловлювався позитивно щодо продовження російської агресії”, – йдеться в повідомленні литовського МЗС.

У відомстві нагадали, що 27 лютого патріарх Кирило благословив російських солдатів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війни, яку веде Росія.

Московський патріарх не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року.

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