​Литва заборонила в’їзд московському патріарху Кирилу

Ілюстративне фото. Патріарх РПЦ Кирил та міністр оборони РФ Шойгу

23 червня патріарх Кирило був внесений до списку небажаних осіб, але публічно про це на повідомлялося. Рішення було ухвалено з урахуванням пропозиції литовського МЗС.

Про це пише lrt.lt з посиланням на МЗС Литви.

У відомстві повідомили, що патріарх свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України та підтримує агресивні дії РФ. Це грубо порушує норми та принципи міжнародного права.

“Патріарх Кирило, найближчий соратник Володимира Путіна, є одним з найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно висловлювався позитивно щодо продовження російської агресії”, – йдеться в повідомленні литовського МЗС.

У відомстві нагадали, що 27 лютого патріарх Кирило благословив російських солдатів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війни, яку веде Росія.

Московський патріарх не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року.

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