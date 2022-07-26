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Зеленський показав відео руйнувань у Затоці на Одещині

26/07/2022 10:41

Сьогодні вранці російське військо зі стратегічної авіації атакувало Одеську область. Як з’ясувалося, йдеться про курортну Затоку. 

Відео руйнувань поширив на сторінці в інстаграмі президент України Володимир Зеленський. 

“Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ ЗАХОТІЛОСЯ ПОСТРІЛЯТИ. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен “освободітєль”, який руйнує наше життя”, – написав глава держави. 

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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