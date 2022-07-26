ЄС продовжив санкції проти Росії ще на шість місяців

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Євросоюз продовжив антиросійські санкції до 31 січня 2023 року через агресію Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба ради ЄС у вівторок, 26 липня.

“Ці санкції, вперше введені у 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у світлі неспровокованої та необґрунтованої військової агресії Росії проти України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині вони стосуються російських фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Також у раді наголосили, що на додаток до економічних санкцій ЄС обмежив економічні відносини з тимчасово окупованим Кримом та ОРДЛО, а також запровадив індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб.

У ЄС наголосили, що рішуче засуджують російську агресію і знову закликали Росію негайно припинити напади на мирне населення та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Європейський Союз непохитний у своєму прагненні допомогти Україні здійснити її невід’ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та квітуче майбутнє”, — додали у пресслужбі ради.

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