Ворог проводить повітряну розвідку на Волинському напрямку, – зведення Генштабу 

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Із території Білорусі ворог проводить повітряну розвідку в прикордонних районах Волинської області.

Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Волинському та Поліському напрямках продовжується дія обмеження на відвідування цивільним населенням лісів у прикордонних з Україною районах Республіки Білорусь.

Відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області”, – йдеться в повідомленні.

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