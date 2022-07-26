Ворог проводить повітряну розвідку на Волинському напрямку, – зведення Генштабу 

Із території Білорусі ворог проводить повітряну розвідку в прикордонних районах Волинської області.
Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Волинському та Поліському напрямках продовжується дія обмеження на відвідування цивільним населенням лісів у прикордонних з Україною районах Республіки Білорусь.
Відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області”, – йдеться в повідомленні.
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