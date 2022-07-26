У Криму розклеюють листівки: обіцяють повернення України на півострів вже до Дня Незалежності

Фото із соцмереж

В тимчасово окупованому Криму представники Руху опору розклеюють листівки, де обіцяють повернення України вже до Дня Незалежності.

Зокрема, такі світлини з’явилися в Керчі.

За інформацією з відкритих джерел, в окупованому Криму діє самоорганізований активістський партизанський рух, який поширює правду про війну в Україні, збирає інформацію про переміщення російських військ і техніки тощо, повідомляє Представництво президента України в АР Крим.

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