У Криму розклеюють листівки: обіцяють повернення України на півострів вже до Дня Незалежності

В тимчасово окупованому Криму представники Руху опору розклеюють листівки, де обіцяють повернення України вже до Дня Незалежності.
Зокрема, такі світлини з’явилися в Керчі.
За інформацією з відкритих джерел, в окупованому Криму діє самоорганізований активістський партизанський рух, який поширює правду про війну в Україні, збирає інформацію про переміщення російських військ і техніки тощо, повідомляє Представництво президента України в АР Крим.
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