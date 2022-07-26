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“Нафтогаз” заявив про дефолт за єврооблігаціями

26/07/2022 21:08

“Нафтогаз України” не здійснив виплат держателям єврооблігацій, що означає дефолт.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз” ввечері у вівторок, 26 липня.

“Сьогодні, 26 липня 2022 року, сплив термін виплат НАК “Нафтогаз” держателям єврооблігацій”, – ідеться в повідомленні.

Раніше, 21 липня 2022 року, Кабінет Міністрів України, діючи як загальні збори НАК “Нафтогаз України”, своїм розпорядженням №625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконання правочину щодо єврооблігацій компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом Міністрів.

На виконання цього рішення уряду, а також на виконання зобов’язань національної компанії щодо виплат за єврооблігаціями керівництво “Нафтогазу” завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення цього правочину.

У своєму офіційному листі до уряду НАК вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для “Нафтогазу” та країни у випадку “жорсткого дефолту” за єврооблігаціями компанії.

У свою чергу Кабмін не надав посадовим особам “Нафтогазу” дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року).

“Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України». Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило «Нафтогаз» доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023”, – пояснюють у “Нафтогазі”.

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Україна

“Нафтогаз” заявив про дефолт за єврооблігаціями

“Нафтогаз України” не здійснив виплат держателям єврооблігацій, що означає дефолт. Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз” ввечері у вівторок, 26 липня. “Сьогодні, 26 липня 2022 року, сплив термін виплат...

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