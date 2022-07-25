У Києві викрили агента РФ, який збирав дані про ЗСУ і тероборону

У столиці викрили російського агента, який збирав дані про місця дислокації підрозділів Збройних сили України та територіальної оборони.

Про це в понеділок, 25 липня, інформує пресцентр Служба безпеки України.

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний з власної ініціативи збирав дані та фотографував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони Києва.

Через один із месенджерів він передавав інформацію громадянці Російської Федерації.

Вона перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області як спеціальний кореспондент одного із російських ЗМІ, акредитованого у так званому “міністерстві інформації “ДНР”.

Для приховування своєї діяльності підозрюваний використовував різні номери мобільного зв’язку, а також листувався з громадянкою РФ із застосовуванням умовних слів-паролів.

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури зловмисникові повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення ЗСУ та територіальної оборони, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

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