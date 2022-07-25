Рейв-толока: на Чернігівщині волонтери замість дискотеки розбирали завали від обстрілів

Волонтерська ініціатива з відновлення постраждалих населених пунктів Repair Together влаштувала толоку з розбирання завалів під музику в постраждалому від російських обстрілів селищі Ягідне на Чернігівщині.
“Люди зробили рейв у розбомбленому клубі, щоб замість танців, під техно, розгребти завали.
Місцеві не проти, до музики звикають”, – розповіла журналістка Марина Варенікова.
Під час російської окупації Чернігівщини Ягідне сильно постраждало. Росіяни катували й розстрілювали “підозрілих” їм місцевих мешканців. А близько трьохсот людей зігнали у підвалі школи й кілька тижнів тримали їх там у страшній тисняві. Тоді від задухи померло щонайменше 10 мешканців села.
Окрім того, внаслідок обстрілів у Ягідному зруйновано багато будинків.
Волонтерська ініціатива Repair Together збирає однодумців, які разом виїжджають у деокуповані села Чернігівської області й допомагають прибирати будинки та подвір’я, розбирати завали.
Як розповів BBC волонтер ініціативи Дмитро Кирпа, допомагають передусім тим людям, які цього найбільше потребують – літнім, самотнім.
Раніше Repair Together проводили толоку в сусідньому селі Лукашівка, де цілий день розбирали сміття біля зруйнованих будинків, а ввечері слухали виступ коміка Василя Байдака у Ягідному біля спаленого будинку культури. Тепер розібрали завали й у ньому.
До зими Repair Together планує відбудувати щонайменше 12 зруйнованих унаслідок бойових дій будинків та відремонтувати ще 25. Для допомоги шукають як спонсорів, так і майстрів та волонтерів.
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Волонтерська ініціатива з відновлення постраждалих населених пунктів Repair Together влаштувала толоку з розбирання завалів під музику в постраждалому від російських обстрілів селищі Ягідне на Чернігівщині. “Люди зробили рейв у...
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