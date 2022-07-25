Петиція про присвоєння Героя України Олексію Чубашеву зібрала необхідні 25 тисяч голосів

Петиція про присвоєння звання Героя України українському воєнному кореспонденту, капітану Збройних сил України, колишньому керівнику «Армії FM» та Військового телебачення України, автору та ведучому реаліті-шоу для військових «Рекрут.UA» Олексію Чубашеву зібрала необхідну кількість голосів.
Станом на понеділок, 25 липня, кількість голосів складає 25 280 з необхідних 25 тисяч.
Петицію створили 15 червня.
Наразі очікується глави держави на документ.
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