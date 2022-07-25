Моссад ліквідував керівника ракетної програми Ірану, – ЗМІ

Спецслужби Ізраїлю ліквідували одного із керівників іранської ракетної і безпілотникової програми Саїда Тамардара Мутлака.

Про це інформує видання The Jerusalem Post.

Зазначається, що він загинув кілька днів тому на півдні Ірану.

“Новину про смерть Саїда Тамардара Мутлака влада країни намагалася приховати, сім’ї інженера погрожували, щоб завадити поширенню відомостей. За ліквідацією, ймовірно, стоїть ізраїльська розвідка Моссад. Офіційно Іран не заявляв про цю смерть, але 23 липня МЗС цієї країни повідомив про “боягузливе вбивство героя наукової майстерності”.

Раніше Ізраїль атакував завод іранських ударних БПЛА, про надання яких просила Російська Федерація. Удар був по будівлі, де виготовлялися безпілотники – біля сирійського Дамаска.

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