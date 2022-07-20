Путін зустрівся з Ердоганом та лідерами Ірану на першому далекому виїзді: які підсумки

Президент Росії Володимир Путін, президент Ірану Ібрагім Раїсі та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Тегеран, 19 липня 2022. Фото: ЕРА

Президент Росії Володимир Путін 19 липня здійснив перший від початку повномасштабної війни проти України візит до “далекого зарубіжжя” – він відвідав Іран, де зустрівся з місцевим президентом Ібрагімом Раїсі, верховним лідером країни Алі Хаменеї та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає “Радіо Свобода”, візит Путіна відбувся у рамках Астанинського формату переговорів, спрямованого на врегулювання ситуації у Сирії. Росія й Іран підтримують у Сирії центральну владу на чолі з авторитарним президентом Башаром Асадом, Туреччина – озброєну опозицію на півночі країни. Ще однією з тем переговорів стала війна РФ в Україні.

Туреччина, незважаючи на те, що є країною НАТО, не підтримує санкції проти Росії, проте поставляє зброю Україні. Анкара пропонує себе посередником на переговорах між Москвою і Києвом. Сторони, зокрема, обговорюють забезпечення морського вивезення пшениці із заблокованих через війну українських портів.

Офіційні особи Тегерана стали одними з небагатьох у світі, що відкрито підтримали позицію Росії у війні проти України. Країни Заходу підозрюють, що Іран може надати (чи вже надавати) технічну підтримку Москві, поставивши їй зокрема безпілотні літальні апарати.

Тегеран це заперечує, але Хаменеї після зустрічі з Путіним заявив, повторивши одну з тез Кремля, що якби Росія не розпочала повномасштабну війну проти України, то війну з РФ нібито почали б країни НАТО.

Напередодні візиту Путіна російський “Газпром” й іранська національна нафтогазова компанія NIOС підписали меморандум про взаєморозуміння щодо інвестиційних проєктів на суму 40 мільярдів доларів. Економіка Ірану, як і Росії, перебуває під найжорсткішими санкціями Заходу, політики двох країн заявляють про розширення співробітництва на тлі ізоляції російської економіки.

Після переговорів сторони заявили, що продовжать спільну “війну з тероризмом”, але не повідомили про якісь угоди. Путін і Ердоган заявили про прогрес у переговорах щодо вивезення українського зерна.

Показовим став також факт, що Ердоган змусив Путіна чекати його для двосторонньої зустрічі.

У Білому домі заявили, що поїздка Путіна до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія. Джон Кірбі, речник ради національної безпеки США, також заявив журналістам, що поки немає жодних ознак того, що Іран передав безпілотники Росії.

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