Home / Світ / Росія / Путін зустрівся з Ердоганом та лідерами Ірану на першому далекому виїзді: які підсумки

Путін зустрівся з Ердоганом та лідерами Ірану на першому далекому виїзді: які підсумки

20/07/2022 11:08

Президент Росії Володимир Путін 19 липня здійснив перший від початку повномасштабної війни проти України візит до “далекого зарубіжжя” – він відвідав Іран, де зустрівся з місцевим президентом Ібрагімом Раїсі, верховним лідером країни Алі Хаменеї та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як передає “Радіо Свобода”, візит Путіна відбувся у рамках Астанинського формату переговорів, спрямованого на врегулювання ситуації у Сирії. Росія й Іран підтримують у Сирії центральну владу на чолі з авторитарним президентом Башаром Асадом, Туреччина – озброєну опозицію на півночі країни. Ще однією з тем переговорів стала війна РФ в Україні.

Туреччина, незважаючи на те, що є країною НАТО, не підтримує санкції проти Росії, проте поставляє зброю Україні. Анкара пропонує себе посередником на переговорах між Москвою і Києвом. Сторони, зокрема, обговорюють забезпечення морського вивезення пшениці із заблокованих через війну українських портів.

Офіційні особи Тегерана стали одними з небагатьох у світі, що відкрито підтримали позицію Росії у війні проти України. Країни Заходу підозрюють, що Іран може надати (чи вже надавати) технічну підтримку Москві, поставивши їй зокрема безпілотні літальні апарати.

Тегеран це заперечує, але Хаменеї після зустрічі з Путіним заявив, повторивши одну з тез Кремля, що якби Росія не розпочала повномасштабну війну проти України, то війну з РФ нібито почали б країни НАТО.

Зустріч Володимира Путіна та Великого аятоли Алі Хаменеї в Тегерані 19 липня 2022 року

Напередодні візиту Путіна російський “Газпром” й іранська національна нафтогазова компанія NIOС підписали меморандум про взаєморозуміння щодо інвестиційних проєктів на суму 40 мільярдів доларів. Економіка Ірану, як і Росії, перебуває під найжорсткішими санкціями Заходу, політики двох країн заявляють про розширення співробітництва на тлі ізоляції російської економіки.

Після переговорів сторони заявили, що продовжать спільну “війну з тероризмом”, але не повідомили про якісь угоди. Путін і Ердоган заявили про прогрес у переговорах щодо вивезення українського зерна.

Показовим став також факт, що Ердоган змусив Путіна чекати його для двосторонньої зустрічі.

У Білому домі заявили, що поїздка Путіна до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія. Джон Кірбі, речник ради національної безпеки США, також заявив журналістам, що поки немає жодних ознак того, що Іран передав безпілотники Росії.

Читайте також:
Путін може погрожувати ядерною зброєю для зупинки українського контрнаступу, – ISW

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У безпечні регіони України перемістилися вже 678 підприємств, процес релокації триває, – Кабмін

Станом на 15 липня за програмою релокації в безпечні регіони було переміщено загалом 678 підприємств, і 68% із них (467 підприємств) уже відновили свою роботу. Про це повідомив під...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse