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Українські партизани влаштували підриви на залізниці й аеродромі в районі Мелітополя

24/07/2022 13:37

Українські партизани влаштували диверсії з підривами на аеродромі окупованого Мелітополя Запорізької області, а також підірвали залізницю в Мелітопольському районі, щоб ускладнити перевезення російських військ і техніки.

Про це вранці в неділю, 24 липня, повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“У Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів – одразу по трьох територіях.

1. Лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

2. Було чутно вибухи на східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.

3. Пошкоджена залізнична інфраструктура в Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку міст Василівка та Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога.

Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації”, – написав Федоров, який перебуває на контрольованій Україною території.

Він оприлюднив фото з підірваними залізничними коліями.

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