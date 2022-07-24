“HIMARS знищують склади, L119 звільнять шлях піхоті”: Україна отримує нову зброю для наступальних дій

Фото: Faith Schaefer

Військово-повітряні сили США оприлюднили фото завантаження “військової допомоги для України” у транспортний літак на авіабазі Dover у штаті Делавер.

Фото, оприлюднені 436-м відділенням ВПС США зі зв’язків із громадськістю датовані 21 липня.

“Оскільки маркування вони не приховують, то видно, що в цих ящиках – снаряди калібру 105-мм для гармат L119“, – коментує авіаблогер Віталій Трубников.

Він нагадує, що саме 21 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги України, в який, серед іншого, входить постачання 36 гаубиць L119 “натовського” калібру 105 мм.

< ► > Фото: Faith Schaefer

“Щодо кількості снарядів, то місяць тому Пентагон в пакеті допомоги заявив про 36 000 снарядів калібру 105-мм, а два дні тому додали ще 36 000 снарядів. Отже, на кожну з 36 гармат L119 від Британії вже є по 2 000 снарядів від США.

Фактично на озброєння ЗСУ надійшло два укомплектованих дивізіони, розрахунки до яких пройшли навчання у тій же Британії.

Вага гаубиці L119 становить 1900 кг, що дозволяє транспортувати її автомобілями типу HMMWV.

Американські та британські військові використовують 105-мм гармати для вогневої підтримки легкої піхоти чи аеромобільних підрозділів. Відповідно, варто очікувати, що Збройні сили України використовуватимуть L119 для оснащення десантно-штурмових частин”, – підсумував Трубников.

Як зауважив військовослужбовець і військовий блогер Сергій Місюра, такі гаубиці використовуються передусім для наступальних дій.

“Чим ця гаубиця крута? Своїми розмірами, дальностями та манерою застосування. При масі 2 тонни її можливо спокійно десантувати та тягати бронеджипами, не грузовиками. При звичайному снаряді вона може вести вогонь на 14 км, а при реактивному – до 19 км!” – зазначив Місюра.

“Ми не отримуємо, що нам заманеться, бо хочеться, а тільки те що треба: на свої періоди і стадії війни. І такі гаубиці якраз – для наступальних дій. “Хаймарси” знищують штаби, склади і дальню логістику, артилерія на рівні БТГ і бригад буде чистити прохід для проходу піхоти далі – вперед, до звільнення наших земель від цих клятих русаків!” – спрогнозував Місюра.

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