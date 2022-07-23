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ЗСУ вразили склад боєприпасів у Горлівці. ВІДЕО

23/07/2022 21:14

В окупованому РФ місті Горлівка Донецької області сталася пожежа з детонацією – імовірно, внаслідок влучання по складу боєприпасів.

Про це надвечір у суботу, 23 липня, інформують “Новини Донбасу” з посиланням на відео з соцмереж.

За цими даними, вибух стався на території машинобудівного заводу після обстрілу.

Обережно, нецензурна лексика на відео:

Місцеві телеграм-канали публікують фото і відео великого стовпа диму після вибуху. Імовірно, ЗСУ знову вразили новою високоточною артилерією російський склад боєприпасів – адже камери фіксують великі вибухи вже під час пожежі.

Журналіст Денис Казанський пише, що в місті чути розриви боєкомплекту.

“ЗСУ продовжують ювелірно вражати військові склади противника”, – додав він, також поширивши відео.

Як відомо, Збройні сили України вразили вже десятки військових складів росіян після початку застосування високоточних РСЗВ HIMARS.

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