Росіяни розбили ракетами знаменитий Аджигольський маяк

На Херсонщині російські війська вразили трьома ракетами знаменитий Аджигольський маяк, який є архітектурною і туристичною пам’яткою.
Про це з посиланням на місцевих жителів 22 липня повідомив депутат облради Сергій Хлань.
“Це найвищий маяк України, що розташований біля села Рибальче. Два попадання в основу, одне — в конструкцію”, – написав Хлань у фейсбуці.
“Парадоксально, що будував його російський інженер Володимир Шухов. Ажурна металева структура зробила маяк надзвичайно естетичним і привабливим для туристів — Укрпошта свого часу навіть вводила в обіг марку з його зображенням”, – додав блогер.
Аджигольський маяк (Станіслав-Аджигольський задній маяк) розташований поблизу села Рибальче Чулаківської ОТГ Скадовського району Херсонської області у південно-східному куті Дніпровського лиману.
Має висоту 64 метри. Побудований 1911 року за проєктом російського інженера і вченого Володимира Григоровича Шухова.
Станіслав-Аджигольський маяк на момент споруди був первістком висотних гіперболоїдів. На ньому відпрацьовувались нові елементи збірки, використані потім при зведенні Шуховської радіощогли висотою 148 м у Москві.
До великої війни із села Рибальчого до маяка возили туристів.
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