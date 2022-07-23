“777, але не те”: офіцер ТрО ЗСУ Юрій Луценко показав наслідки обстрілу його позиції російською артилерією

Колишній генпрокурор Юрій Луценко, який зараз воює у складі ТрО ЗСУ на Південнобузькому напрямку, показав наслідки обстрілу його розташування російською артилерією.
Відповідний допис Луценко поширив у фейсбуці вранці в суботу, 23 липня.
“Сьогодні москалі під вікнами гупали – не давали спать. Суки. Цілились в секретний об’єкт. Хотіли збить американську гаубицю 777. Трошки не попали. Косорукі довбо***и”, – сказав ексглава Генпрокуратури і МВС на відео.
Він пожартував, що противник уразив лише пакет із залишками портвейну “777”.
При цьому офіцер знявся у вирві глибиною з його зріст.
Також військовий оприлюднив фото з розбитими шибками в приміщенні, де він ночував.
“Мене врятував … надувний матрац. Я його прикріпив до вікна. Він затримав усі скляні уламки”, – зазначив Луценко.
Як відомо, після повномасштабного вторгнення 57-річний Юрій Луценко став військовослужбовцем київської бригади тероборони Збройних сил та захищав Київ. У квітні його підрозділ перемістився у Миколаївську область, де старший лейтенант ЗСУ Луценко продовжує виконання завдань, чергує на блокпостах, готує їжу тощо.
В інтерв’ю ЗМІ Луценко розповідав, що його онкохвороба в стадії ремісії, він здавав щоквартальні аналізи, і “показники організму кращі, ніж у мирний час”, до того ж він має з собою два шприци з інсуліном.
У різний час після Помаранчевої революції та Революції Гідності Юрій Луценко був міністром внутрішніх справ, народним депутатом, генеральним прокурором та ін.
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