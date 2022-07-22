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Окупанти обстрілюють і мінують Херсонщину, у трьох громадах ідуть бої, – ОК “Південь”

22/07/2022 18:01

У Херсонській області бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів.

Як передає пресслужба оперативного командування “Південь”, мешканці територій, які межують із Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець.

Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити місцеві жителі.

На Миколаївщині ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада, відомо про влучання в будівлю крамниці та гаражний кооператив.

На світанку були обстріли села Новомиколаївка. Влучання переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Баштанському районі рано вранці обстріляно Широківську громаду. Влучання були по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

Тривають обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

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