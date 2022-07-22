Окупанти депортували до РФ понад п’ять тисяч українських дітей. І це лише офіційні випадки

Фото з ФБ Сергія Гайдая

Окупанти депортували до РФ 5 100 українських дітей. Це число – лише ті випадки, про які відомо офіційно.

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі телемарафону у п’ятницю, 22 липня.

“Це дані Національного інформаційного бюро, яке працює в Україні. Саме туди звертаються люди з фактами депортації чи переміщення дітей. Ці заявки надходять і продовжують надходити щодня”, – сказала вона.

З її слів, ці списки передають до Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, які можуть допомогти Україні розшукати депортованих дітей.

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