Данілов назвав місто України, яке зазнало найбільше ракетних ударів РФ

З початку повномасштабної війни російські окупаційні війська найчастіше били по Ізюму Харківської області – ворог завдав по місту 476 ракетних ударів.

Про це у п’ятницю, 22 липня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

“Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв”, – сказав Данилов.

Варто відзначити, що Ізюм був окупований російськими військами на початку квітня. Бої за Ізюмський район тривають і сьогодні.

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