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Прем’єр Італії Драгі вдруге подав у відставку, президент її прийняв

21/07/2022 13:00

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вдруге подав у відставку з посади глави уряду.

Про це повідомляє у четвер, 21 липня, “Європейська правда” з посиланням на італійські ЗМІ.

Драгі у четвер вранці зробив коротку заяву для членів Палати депутатів, верхньої палати парламенту Італії.

“На тлі вчорашніх подій у Сенаті, прошу перервати засідання, я маю намір вирушити до Квіринальського палацу та повідомити про свої рішення”, – сказав Драгі.

Після цього він вирушив на зустріч із президентом Серджіо Маттареллою, яка тривала близько пів години.

В офісі глави держави заявили, що Маттарелла взяв до відома рішення Драгі. Уряд залишається при владі для вирішення поточних питань. Минулого тижня президент Італії відмовився приймати відставку Драгі.

Драгі ще повернеться до Палати депутатів о 12:00. Насправді він уже офіційно подав прохання про відставку до Ради міністрів минулого тижня, тож подавати ще одну заяву немає потреби.

Його відставка майже напевно відкриє шлях до дострокових виборів у жовтні.

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