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Нацрада анулювала ліцензії каналів та провайдерів Ахметова

21/07/2022 14:02

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії 14 компаній, які належать українському бізнесмену Рінату Ахметову.

Таке рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер, 21 липня, яке відбулося не в зумі, як зазвичай останнім часом, а наживо, пише “Детектор медіа”.

Зокрема, це такі канали: “Україна”, НЛО.TV, “Донбас”, “Індиго TV”, “Україна 24” (ефірна та супутникова ліцензія), “Футбол 1”, “Футбол 2”, “Футбол 3” (супутникові ліцензії).

Також регулятор анулював ліцензії двох провайдерів “Медіа групи Україна”: супутникової платформи Xtra.TV (ТОВ “Екстра-ТВ”) та ОТТ-платформи Oll.TV (юридична особа ТОВ “Діджітал скрінз”).

Представників медіагрупи на засіданні не було.

Заступник голови Нацради Олег Черниш зазначив, що доля абонентів DTH-платформи Xtra.TV невідома.

Окрім цього, анульовані ліцензії каналу футбольного клубу “Шахтар” Shakhtar TV та регіонального каналу ТВ-5, власником якого була ПАТ “Запоріжсталь” (Метінвест), ТОВ “ТРКК СігмаТВ” та ТОВ “Телерадіоорганізація “Маріупольське телебачення” (“МТВ”).

У своїх поясненнях канал “МТВ” зазначив, що відмовляється від ліцензії у  зв’язку з набранням чинності закону  про олігархів та  не сумісність розвитку з наслідком впровадження цього закону.

“З завтрашнього дня ліцензії втрачають чинність. Ми дуже вдячні журналістам, редакторам та технічному персоналу, який забезпечував роботу компаній. Сподіваюсь, що вони знайдуть собі відповідну роботу, хоча зараз це складно”, – сказала голова Нацради Ольга Герасим’юк.

Вона додала, що “колегам зараз не позаздриш”. Але при цьому, за її словами, керівництво групи пообіцяло забезпечити фінансові виплати співробітникам.

“Керівництво запевнило, що група не мовитиме з-за кордону”, – сказала Герасим’юк.

Упродовж пів року, за її словами, компанії будуть працювати на закриття.

Також Ольга додала, що Нацрада не впливає на політику телемарафону “Єдині новини”, тому всі питання про те, хто замінить медіагрупу “Україна” у марафоні, не до регулятора.

“Замість каналів “України” ми нікого не включаємо, це не наша компетенція”, – сказала вона.

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Україна

Нацрада анулювала ліцензії каналів та провайдерів Ахметова

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії 14 компаній, які належать українському бізнесмену Рінату Ахметову. Таке рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер, 21 липня, яке відбулося не...

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