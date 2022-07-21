Нацбанк ухвалив рішення, яке ставить під загрозу існування волонтерського руху, – Стерненко

Сергій Стерненко,
громадський активіст, волонтер
(FB)
Нацбанк прийняв рішення, яке ставить під загрозу існування в Україні волонтерського руху.
Вже скоро наша армія може залишитись без значної кількості коптерів, приладів нічного бачення та іншого устаткування, якщо воно коштує більше 100 000 грн.
Справа у тому, що саме такі ліміти встановив НБУ для закупівель за кордоном. Дослівно:
“Установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;”.
Сума до 100 000 встановлена на кожні 30 днів.
Що це означає на практиці?
Це означає, що фізособи (а це понад 90% волонтерського руху) не зможуть закуповувати для ЗСУ усе необхідне. Найчастіше такі закупівлі відбуваються саме за кордоном.
Оскільки вартість того ж 1 ПНБ PVS14 становить понад 100 000 грн, або коптери Dji Mavic 3 fly more combo коштують за 1 біля 100 000 грн (чи Matrice 300 з камерою коштує понад 1 мільйон), то придбати їх буде майже неможливо.
Придбати це з не гривневої карти теж не варіант, бо купівля валюти з гривневих карток заборонена.
Оплата по виставленому рахунку також відпадає, бо купівля товарів на великі суми по SWIFT заборонена.
Припускаю, що і фонди не зможуть купувати товари Dji, так як є заборона від самої компанії на поставки продукції в Україну. І більшість європейських магазинів цієї заборони зараз дотримуються.
Звісно, волонтери будуть шукати способи обійти заборону.
Але прогнозую, що у більшості випадків придбати щось для ЗСУ за кордоном буде нереально.
Ймовірно, Нацбанк запроваджував такі обмеження, керуючись іншою логікою — з метою захисту економіки.
Але за відсутності винятків для волонтерів це призведе до катастрофи, яка дуже погано вплине на забезпечення армії.
Закликаю Національний банк України переглянути у найкоротші строки це рішення та не створювати перешкод для посилення обороноздатності країни.
До прикладу, зараз я планую придбати на військо 50+ коптерів. Але з такими нормами від НБУ є ризик, що багато підрозділів просто не отримають необхідні їм пташки.
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Сергій Стерненко, громадський активіст, волонтер (FB) Нацбанк прийняв рішення, яке ставить під загрозу існування в Україні волонтерського руху. Вже скоро наша армія може залишитись без значної кількості коптерів, приладів...
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