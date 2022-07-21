Home / Соцмережі / Нацбанк ухвалив рішення, яке ставить під загрозу існування волонтерського руху, – Стерненко

Нацбанк ухвалив рішення, яке ставить під загрозу існування волонтерського руху, – Стерненко

21/07/2022 14:41

Сергій Стерненко,
громадський активіст, волонтер

(FB)

Нацбанк прийняв рішення, яке ставить під загрозу існування в Україні волонтерського руху.

Вже скоро наша армія може залишитись без значної кількості коптерів, приладів нічного бачення та іншого устаткування, якщо воно коштує більше 100 000 грн.

Справа у тому, що саме такі ліміти встановив НБУ для закупівель за кордоном. Дослівно:

“Установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном;”.

Сума до 100 000 встановлена на кожні 30 днів.

Що це означає на практиці?

Це означає, що фізособи (а це понад 90% волонтерського руху) не зможуть закуповувати для ЗСУ усе необхідне. Найчастіше такі закупівлі відбуваються саме за кордоном.

Оскільки вартість того ж 1 ПНБ PVS14 становить понад 100 000 грн, або коптери Dji Mavic 3 fly more combo коштують за 1 біля 100 000 грн (чи Matrice 300 з камерою коштує понад 1 мільйон), то придбати їх буде майже неможливо.

Придбати це з не гривневої карти теж не варіант, бо купівля валюти з гривневих карток заборонена.

Оплата по виставленому рахунку також відпадає, бо купівля товарів на великі суми по SWIFT заборонена.

Припускаю, що і фонди не зможуть купувати товари Dji, так як є заборона від самої компанії на поставки продукції в Україну. І більшість європейських магазинів цієї заборони зараз дотримуються.

Звісно, волонтери будуть шукати способи обійти заборону.

Але прогнозую, що у більшості випадків придбати щось для ЗСУ за кордоном буде нереально.

Ймовірно, Нацбанк запроваджував такі обмеження, керуючись іншою логікою — з метою захисту економіки.

Але за відсутності винятків для волонтерів це призведе до катастрофи, яка дуже погано вплине на забезпечення армії.

Закликаю Національний банк України переглянути у найкоротші строки це рішення та не створювати перешкод для посилення обороноздатності країни.

До прикладу, зараз я планую придбати на військо 50+ коптерів. Але з такими нормами від НБУ є ризик, що багато підрозділів просто не отримають необхідні їм пташки.

Читайте також:
НБУ підняв офіційний курс до 36,56 гривень за долар

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Нацбанк ухвалив рішення, яке ставить під загрозу існування волонтерського руху, – Стерненко

Сергій Стерненко, громадський активіст, волонтер (FB) Нацбанк прийняв рішення, яке ставить під загрозу існування в Україні волонтерського руху. Вже скоро наша армія може залишитись без значної кількості коптерів, приладів...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse