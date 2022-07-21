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“ЛНР” вирішила заблокувати Google

21/07/2022 13:42

Терористичне угруповання “ЛНР” вирішило заблокувати пошуковий сервіс Google.

Про це заявив у четвер, 21 липня, самоназваний “глава ЛНР” Леонід Пасічник.

Пасічник запевняє, що західні інтернет-платформи працюють на інформаційному фронті.

“Головною зброєю стає Google”, — заявив Пасічник, його цитують “Новини Донбасу”.

Він звинуватив пошуковий сервіс у поширенні “фейків”, а також “пропаганді тероризму та екстремізму”.

“Впораємося і без Google. Виправляться, почнуть поважати людей — подумаємо про повернення”, — стверджує очільник угруповання.

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