“ЛНР” вирішила заблокувати Google

Терористичне угруповання “ЛНР” вирішило заблокувати пошуковий сервіс Google.
Про це заявив у четвер, 21 липня, самоназваний “глава ЛНР” Леонід Пасічник.
Пасічник запевняє, що західні інтернет-платформи працюють на інформаційному фронті.
“Головною зброєю стає Google”, — заявив Пасічник, його цитують “Новини Донбасу”.
Він звинуватив пошуковий сервіс у поширенні “фейків”, а також “пропаганді тероризму та екстремізму”.
“Впораємося і без Google. Виправляться, почнуть поважати людей — подумаємо про повернення”, — стверджує очільник угруповання.
Читайте також:
Росіяни мобілізують на війну “зеків” з “ЛНР”, – СБУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!