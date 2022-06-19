Росіяни мобілізують на війну “зеків” з ЛНР – СБУ

Ворог почав залучати на передову ув’язнених, констатують в СБУ, посилаючись на допит мешканця ЛНР, котрий потрапив в український полон.

Чоловік, який утретє відбував тюремний термін, пішов воювати проти України, аби не сидіти у тюрмі за крадіжку.

“Після того, у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт на службу у бойовиків. Так у липні 2021 року злочинець став до лав «народної міліції ЛНР». З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його відправили на фронт. Щоправда, «вояк» більшість часу провів під вартою у комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві”, – йдеться в повідомленні у телеграмканалі СБУ.

Наприкінці травня окупанти мобілізували всі «резерви», щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти в комендатурі й кинули в бій.

Та вже за 3 дні бов екс-ув’язнений здався у полон ЗСУ.

«Це не наша війна, продовжувати її немає смислу», – каже на допиті полонений.

Читайте також: