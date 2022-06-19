Home / Війна / Росіяни мобілізують на війну “зеків” з ЛНР – СБУ

Росіяни мобілізують на війну “зеків” з ЛНР – СБУ

19/06/2022 15:05

Ворог почав залучати на передову  ув’язнених, констатують в СБУ, посилаючись на допит мешканця ЛНР, котрий потрапив в український полон.

Чоловік, який утретє відбував тюремний термін, пішов воювати проти України, аби не сидіти у тюрмі за крадіжку.

“Після того,  у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт на службу у бойовиків. Так у липні 2021 року злочинець став до лав «народної міліції ЛНР». З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його відправили на фронт. Щоправда, «вояк» більшість часу провів під вартою у комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві”, – йдеться в повідомленні у телеграмканалі СБУ.
Наприкінці травня окупанти мобілізували всі «резерви», щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти в комендатурі й кинули в бій.

Та вже за 3 дні бов екс-ув’язнений здався у полон ЗСУ.

«Це не наша війна, продовжувати її немає смислу», – каже на допиті полонений.

Читайте також:

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд пропонує ввести санкці проти російських “Роснефтегаз” і “Татойл”

Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти російської компанії “Роснефтегаз”, а також афільованих з нею підприємств, зокрема компанії “Татойл”. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі. “Санкції передбачають блокування...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse