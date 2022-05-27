СБУ: Росія мобілізувала майже всіх чоловіків із “ДНР”

Російські окупанти та їхні маріонетки в окупованих районах Донеччини примусово забрали на війну майже всіх чоловіків із так званої “ДНР”.

Про це в п’ятницю, 27 травня, повідомила пресслужба СБУ, коментуючи свідчення одного з полонених донеччан.

Полонений, якого “мобілізували” на тимчасово окупованій частині Донецької області, розповів СБУ, що російські військові примусово забрали на війну майже всіх чоловіків із “ДНР”, тому тепер це псевдоутворення називають “ЖНР” (“жіноча народна республіка”).

“Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «днр» обзывают? “жнр”! Там мужчин практически не осталось”, – заявив чоловік, радіючи, що потрапив у полон і залишився живим.

Він запевнив, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ.

“Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии”, – заявив затриманий.

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