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ДБР викрило зловмисників, які під виглядом військових торгували зброєю та наркотиками на Донеччині

21/07/2022 18:11

У Донецький області правоохоронці викрили групу осіб, яка діяла під виглядом “військовослужбовців” ЗСУ та причетна до торгівлі зброєю та наркотиками.

Про це в четвер, 21 липня, інформує пресслужба ДБР.

Бюро встановило, що учасники угруповання, один з яких іноземець, використовували формений одяг та автомобіль з розпізнавальними знаками військовослужбовців Збройних сил України.

На межі з Дніпропетровською областю ДБР спільно з Нацполіцією зупинили два автомобілі, на яких пересувалися зловмисники.

У машинах правоохоронці виявили та вилучили кулемет РПК, дві гранати РГД-5, понад 500 набоїв калібрів 5.45 та 7.62. Також у псевдовійськових знайшли наркотичну речовину, попередньо це психотропна речовина альфа-PVP.

Відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

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Україна

ДБР викрило зловмисників, які під виглядом військових торгували зброєю та наркотиками на Донеччині

У Донецький області правоохоронці викрили групу осіб, яка діяла під виглядом “військовослужбовців” ЗСУ та причетна до торгівлі зброєю та наркотиками. Про це в четвер, 21 липня, інформує пресслужба ДБР....

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